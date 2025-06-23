Bakan Şimşek'ten savaş açıklamas! 'Ekonomimiz şoklara karşı dirençli'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklere ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, 'Ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.