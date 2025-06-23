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Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ekleme: 23.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.37’de meydana gelen depremin derinliği 8,99 kilometre olarak ölçüldü.

EMSC ise 'Kıbrıs açıkları' olarak duyurduğu depremin şiddetinin 4.5 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak belirtti.