Özgür Özel CHP’den istifa ediyor! Grup Toplantısı’nda duyurdu: Yeni Partimizi yarın kuruyoruz!

Mutlak butlan kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde derinleşen kriz sonrası beklenen bölünme yaşandı!Genel başkan olarak partiye geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tarafları arasında soğuk savaş başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel destekçisi il ve ilçe başkanlarını birer birer görevden alırken, Yargıtay mutlak butlan kararını adli tatil sonrasına bıraktı.Mutlak butlan kararı sonrası her fırsatta 'Yeni bir yol bulacağız' mesajı veren Özgür Özel, bugün son kez CHP kürsüsüne çıktı. 'Her son bir başlangıçtır. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım' diyerek partiden ayrıldığını açıkladı.CHP'den ayrılık mesajı veren Özel, 'Yeni Partimizi yarın kuruyoruz' diyerek kuracağı yeni partiyi duyurdu.