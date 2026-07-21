İstanbul'da metrobüste yangın: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul'da bakımı yapılmayan İETT, metrobüs, metro ve otobüslerde yaşanan arıza ve yangınlar, Megakent'in kronik bir sorunu olmaya devam ediyor.Yaklaşık 16 milyon vatandaşa ev sahipliği yapan İstanbul'da binlerce kişiye hizmet veren bu araçlarda kaydedilen sorunlar, vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.İstanbullular yetkililerden bir çözüm beklerken bugün yeni bir yangın haberi daha kaydedildi.İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı yakınında Beylikdüzü istikametindeki bir metrobüste yangın meydana geldi.Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.Metrobüsten çıkan dumanı fark eden şoför aracı durdurarak müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.Metrobüs, yapılan kontrollerin ardından yoldan kaldırılırken, olay nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.İstanbul'da, CHP'nin belediyeyi kazandığı 2019 yılından bu yana toplu taşıma sorunları yaşanıyor.Yerel seçimin hemen ardından Özgür Karabat, bir otomotiv firmasının mali müşaviri oldu ve İstanbul'da İETT otobüsleri yolda kalmaya başladı.İBB'nin milyarlarca lira tutarındaki İETT otobüs bakım ve onarım ihalelerini Karabat'ın firması almaya başladı.Şimdiye kadar İETT'den 12.7 milyar liralık bakım ve onarım ihalesi alan firma milyarlarca lira vurgun yaparken araçlara gerekli bakım yapılmadı.Hala hemen her gün İETT otobüsleri yolda kalıyor, hareket halinde yanmaya başlıyor, metrolar arıza veriyor...