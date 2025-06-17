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İzmir'de 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 17.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:41 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi
Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, önceki gün Karabağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 5 bin 990 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ş. ve U.K. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.