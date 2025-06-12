Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları hem yurtiçi hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Altın piyasasında en düşük 4 milyon 218 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.252,06 TL'den, çeyrek altın ise 7.014,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 12 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.251,58Satış 4.252,06Alış 6.958,00Satış 7.014,00Alış 13.917,00Satış 14.028,00Alış 27.744,00Satış 27.925,00Alış 3.369,85 dolarSatış 3.370,23 dolar