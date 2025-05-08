Bursa'da feci kaza! Otomobil ile cip kafa kafaya girdi! 3 ölü 1 yaralı

8 Mayıs 2025 tarihinde, saat 01.10 sıralarında, İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, karşı yönden gelen Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile şiddetli bir şekilde çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluştu. Lüks otomobil hurdaya dönerken, cip yoldan çıkarak zeytin ağaçlarına çarptı.Ferhat HoşKazada, lüks otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş, yolcu Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü Y.S. ise hafif yaralı olarak kurtuldu.Olay yerine ulaşan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, cip sürücüsü Y.S.'yi araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama başlatıldı.Mesut HoşYaklaşık yarım saat süren arama sonucunda, Y.S., kaza mahalline yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı halde Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.İtfaiye ekipleri, lüks otomobilde sıkışan 3 kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için yaklaşık 1 saat boyunca yoğun çaba harcadı.Cenazeler, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.