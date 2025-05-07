Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.Çelik'in açıklamalarından satır başları:Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet politikası olarak adlandırılan 'Terörsüz Türkiye' politikası sorunsuz devam ediyor. Terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte silah bırakması gerekmektedir. Terör örgütünün feshi ile ortaya çıkacak süreç çok önemli bir aşamaya gelecektir. Terörün yıllar içerisinde gerek siyasi sistem üzerinde gerek demokrasimiz üzerinde yarattığı yüksek tansiyon var. Terör örgütünün silahları bırakmasına yönelik attığı her adım olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün kendini feshetmesi kararının en kısa zamanda açıklanması önemlidir. Bu sürecin somut olarak gerçekleşmesi gerekiyor.HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞIDün gece Hindistan'ın Pakistan'a bir saldırısı oldu. Biz Pakistan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Pakistan tarafı bildiğiniz gibi terörün araştırılmasıyla ilgili komisyon kurulmasını istemişti. Doğru olan buydu. Bunun yapılması yerine sivilleri hedefleyecek şekilde füzelerle Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı kabul edilemez. Tansiyonun dinmesi için gereken adımların yapılması gerekir. Bölgede savaşı tetikleyecek bir durumun çıkmaması temennimizdir.BAHÇELİ- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİGörüşmenin mahremiyeti esastır. SayınCumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli sık sık bir araya geliyorlar. Terör Türkiye konusunun ele alındığını söyleyebiliriz.