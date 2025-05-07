Hatay'da kumar oynarken suçüstü yakalandılar! 27 bin TL para cezası

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ekipler ilçedeki bir kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, 'şimdi geldim' diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve 'yeni geldim' diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı