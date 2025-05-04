Yurtta hava durumu: Batıya yaz geliyor

Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklandı.Meteoroloji, bazı bölgelerde güneşin kendini göstereceğini söylerken, yurdun bazı bölgelerinde ise sağanak yağışların beklendiğini belirtti.4 Mayıs Pazar günü ülke genelinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak.Sıcaklıklar batı bölgelerde 9-24, iç kesimlerde 4-22, doğu bölgelerde ise 3-22 derece arasında değişecek.Marmara ve Ege'de hava 10-24 derece ile ılık, Karadeniz'de 3-22, İç Anadolu'da 4-21, Akdeniz'de 12-27 ve Doğu Anadolu'da 3-22 olacak.Özellikle Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.5 Mayıs, Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu seyrini koruyacak.Sıcaklıklar batıda 9-26, iç kesimlerde 4-24, doğuda 5-24 derece aralığında olacak.Marmara 9-24, Ege 9-26, Karadeniz 5-22, İç Anadolu 4-23, Akdeniz 12-27, Doğu Anadolu 5-24 derece bandında seyredecek.Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.6 Mayıs, Salı günü parçalı bulutlu hava hakim olacak.Sıcaklıklar batıda 10-28, iç kesimlerde 6-25, doğuda 5-25 derece arasında ölçülecek.Marmara 10-25, Ege 10-28, Karadeniz 5-22, İç Anadolu 6-24, Akdeniz 12-28, Doğu Anadolu 5-25 derece aralığında olacak.Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü yağışlar görülecek.7 Mayıs, Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak.Sıcaklıklar batıda 11-30, iç kesimlerde 7-27, doğuda 6-25 derece arasında seyredecek.Marmara 11-27, Ege 11-30, Karadeniz 6-24, İç Anadolu 7-26, Akdeniz 13-31, Doğu Anadolu 6-25 derece aralığında olacak.Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek.8 Mayıs, Perşembe günü ülke genelinde hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.Sıcaklıklar batıda 11-32, iç kesimlerde 9-27, doğuda 6-25 derece arasında değişecek.Marmara 11-29, Ege 11-32, Karadeniz 6-25, İç Anadolu 9-27, Akdeniz 13-31, Doğu Anadolu 6-25 derece aralığında seyredecek.Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.Hafta boyunca özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel yağışlara dikkat edilmesi, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde bir havanın hakim olması bekleniyor.