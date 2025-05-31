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Midibüs şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir-Mihalgazi yolunda Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün karıştığı kazada 28 kişi yaralandı, 5'inin durumu ağır.

Ekleme: 31.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Midibüs şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı varOlay, Mihalgazi-Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Otomobil Sporları Federasyonu'na ait gözetmenleri taşıyan S.Ç., idaresindeki 26 TF 635 midibüs kaza yaptı. Araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir şarampole uçtu.

Bir ağaca vurarak durabilen midibüs bulunan 30 kişiden 28'si yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüs şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.