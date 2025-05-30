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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şahıs tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 30.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Tatvan merkezli 4 ayrı adrese, Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 888,48 gram sentetik kannabinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.