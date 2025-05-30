Bakan Fidan, Zelenskiy ile görüştü

Bakan Fidan, bir süredir Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üst düzey temaslarda bulunuyor.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy tarafından kabul edildi.Rusya'nın ardından Ukrayna'ya geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada yaptığı açıklamada 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde' liderler düzeyinde bir görüşme teklifini dile getirdi.Bakan Fidan, 'Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz' dedi.