Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında hafif bir hareketlenme yaşandı.Altın piyasasında en düşük 4 milyon 84 bin lira, en yüksek 4 milyon 94 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 90 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.018,46 TL'den, çeyrek altın ise 6.710,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 3 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.017,76Satış 4.018,46Alış 6.628,00Satış 6.710,00Alış 13.255,00Satış 13.420,00Alış 26.429,00Satış 26.717,00Alış 3.240,09Satış 3.240,57