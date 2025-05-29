Erdoğan'dan HSK'ya 4 yeni üye ataması... İşte o isimler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dört yeni üye atadı. İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na atanacak dört ismi belirledi. Atama kararları, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece HSK'nın yeni üyeleri belli olmuş oldu.
İŞTE ATANAN İSİMLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla HSK üyeliğine atanan isimler şöyle:
Bülent Küfüdür
Said Özdemir
Turan Kuloğlu
Serdar Ateş
Bu isimler, kurulun yürütme tarafından belirlenen dört üyelik kontenjanına dahil edildi.
MECLİS'TE DE 5 ÜYE BELİRLENMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun beş üyesi 21 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda seçilmişti. Meclis tarafından belirlenen isimler şu şekildeydi:
Fuzuli Aydoğdu
Hakan Yüksel
Seyfi Han
Cengiz Aydemir
Alişan Tiryaki
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu atamalarla birlikte HSK'nın yeni dönemde görev yapacak 13 kişilik üye yapısı şekillenmiş oldu.