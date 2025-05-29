Erdoğan'dan HSK'ya 4 yeni üye ataması... İşte o isimler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na atanacak dört ismi belirledi. Atama kararları, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece HSK'nın yeni üyeleri belli olmuş oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla HSK üyeliğine atanan isimler şöyle:Bülent KüfüdürSaid ÖzdemirTuran KuloğluSerdar AteşBu isimler, kurulun yürütme tarafından belirlenen dört üyelik kontenjanına dahil edildi.Hatırlanacağı üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun beş üyesi 21 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda seçilmişti. Meclis tarafından belirlenen isimler şu şekildeydi:Fuzuli AydoğduHakan YükselSeyfi HanCengiz AydemirAlişan TiryakiTBMM ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu atamalarla birlikte HSK'nın yeni dönemde görev yapacak 13 kişilik üye yapısı şekillenmiş oldu.