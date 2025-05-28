Yunanistan alarmda! Sular içilemez hale geldi

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde geçen hafta yapılan denetimlerde, içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmiş, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklanmıştı.Yasaktan etkilenen yaklaşık 2000 hanenin bulunduğu bölgede içme suyu tankerler ve şişelenmiş su kaynakları aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.Yakın zamanda da içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, uranyum sorunu ile mücadele etmek için Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimleri için olağanüstü hal kararı alındı.Sivil Koruma Genel Sekreteri yaptığı yazılı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı en büyük önceliğimizdir. Bu karar, sorunu çözmek için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor.' ifadelerini kullandı.Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı 26 Haziran'a kadar sürecek.Bu karar ilgili belediye ve kurumlara, olağanüstü hallerde kullanılabilecek finansal araçlara ulaşımı kolaylaştıracak.Greek City Times'a göre olağanüstü hal yetkililere şunları yapma imkânı sağlıyor: Etkilenen bölge sakinlerine ve işyerlerine acil su temini sağlama, güvenli içme suyunun geri getirilmesi için onarım ve arıtma çalışmalarının hızlandırılması, acil yardım ve uzun vadeli çözümler için kaynak ayırma.Yunan basınına göre yetkililer henüz uranyum bağlantılı hastalık vakaları bildirmemiş olsa da yüksek uranyum seviyelerine maruz kalmak böbrek hasarı ve artan kanser riski gibi ciddi riskler oluşturabilir. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, etkilenen bölgelerde içme suyunun başka bir duyuruya kadar tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer alternatif su kaynaklarını belirlemek ve filtreleme sistemleri uygulamak için çalışmalara devam ediyor. Bir aylık olağanüstü hâl, krizin daha da tırmanmadan önce çözülmesini amaçlıyor.Bölge sakinlerine şişelenmiş suya güvenmeleri ve belediye ofislerinden gelen güncellemeleri takip etmeleri tavsiye edildi.Yetkililer henüz uranyum kirliliğinin kaynağını tespit edemedi. Kirlenmenin nedenini belirlemek için soruşturma devam ediyor.