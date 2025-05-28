Kartel dehşeti: Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu

Meksika'nın en tehlikeli eyaletlerinden biri olan Guanajuato'da kartel dehşeti bir kez daha gün yüzüne çıktı.Irapuato şehrinde kayıpları arayan ekipler, terk edilmiş bir evde 17 cesede ulaştı.Keşfin, aynı şehirde, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesinden günler sonra yapıldığı bildirildi.Guanajuato Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilere yönelik soruşturma devam ederken Irapuato şehrinde terk edilmiş bir evde inceleme yapıldığı kaydedildi.Cansız bedenler, yer altı radarları ve arama köpekleriyle yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Olay yerinde kartellere ait olduğu düşünülen bıçaklar, palalar ve kazma-kürek gibi malzemeler bulundu.Savcılık, cesetlerden 5'inin kayıp olarak aranan kişilere ait olduğunu bildirdi.Meksika'da Santa Rosa de Lima ile ülkedeki en güçlü kartellerden biri olan Jalisco New Generation arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.Geçtiğimiz yıl Guanajuato eyaletinde 3 bin 151 cinayet vakası kaydedilirken, bunun Meksika'nın eyaletleri arasındaki en yüksek sayı olduğu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10'una tekabül ettiği vurgulandı.