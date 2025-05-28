Enerjide yeni bir dönem başlıyor! Yüzer platform Osman Gazi tüm ihtişamıyla yarın Boğaz’dan geçecek

Türkiye'nin enerji filosunun en son üyesi olan platformun bakım çalışmaları tamamlanırken, platform Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul'un Fethi'nin 572. yıldönümüne denk gelen gün Boğazdan törenle geçirilecek. Motoru olmadığı için gemiler tarafından çekilerek boğazdan geçirilecek platforma Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki firkateynler de eşlik edecek.Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Singapur'da başladığı yolculuğu yaklaşık 2 ay süren ve bu sürenin ardından Türkiye'ye gelen platform adeta yüzen bir sanayi tesisi niteliğinde.Uzunluğu 298,45 metre, genişliği ise 58 metre olan platform, boğazdan geçiş yaptıktan sonra ikinci durağı olacak Zonguldak Filyos Limanı'nda bir yıl daha kaldıktan sonra 2026 üçüncü çeyreğinde üretim yapacağı lokasyona geçecek.20 yıl boyunca burada gaz üretim çalışmaları sürecek olan yüzer platform, 4.5 milyon haneye yetecek kadar gazı tek başına üretecek. Platform Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak.Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu tip bir platforma sahip 6'ncı ülke konumuna yükselirken, platformun ismi de yeni lokasyonuna uğurlandığında belli olacak.Yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olan ve gemiye benzeyen platformun motoru bulunmazken, teknik personel için geniş bir yaşam alanı bulunuyor. Her gün bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip, 7/24 çalışacak ve bunların tamamına yakını Türklerden oluşacak.Platform 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 özel çapayla deniz tabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 'Karadeniz'de günlük doğalgaz üretimi 9.5 milyon metreküpe ulaştı. Yaklaşık 3 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendi doğalgazımızla karşılıyoruz.Platform sayesinde 2026'da günlük ilave 10 milyon metreküplük daha gaz üretilecek. Böylece 2026'daki toplam doğalgaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak. Dolayısıyla yılda 7.5 milyar metreküp gazımızı yani 50 milyar metreküp civarında tüketimimiz olursa yüzde 15'ini kendi gazımızla karşılamış olacağız.İkinci faz ve üçüncü faz ile 2028'e kadar hedefimiz Türkiye'deki konutlarımızın tamamının ihtiyacını yerli gazdan karşılamak. Elbette sanayi ve ticarethanelerin de ihtiyacı var. Onun için aramaya hem Türkiye'de hem de Somali, Libya, Irak, Pakistan gibi farklı coğrafyalarda ısrarla devam edeceğiz' dedi.