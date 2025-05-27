ANTALYA'DAN YUNANİSTAN'A KADAR KÖPRÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin karayolu ulaşım altyapısında hayata geçirilen köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi.Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, 'Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı'na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi.' açıklamasında bulundu.Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda.'Bakan Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirterek, '168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapı, dünya literatüründe 4. Sırada yer alıyor.' dedi.Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu'nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün, dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi' ödülünü kazandığını söyledi.Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek Osmangazi Köprüsü'nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü'ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 24 farklı ödülü de elinde tuttuğunu kaydetti.Uraloğlu, 'Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller bu projelere verildi' dedi.Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün 2023'te, Kömürhan Köprüsü'nün ise 2024'te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini de belirten Uraloğlu, 'Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor' dedi.