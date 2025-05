DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor: İşten atılan işçi sayısı 876’ya yükseldi

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde işçilerin eylemi 330 gündür sürüyor.SABAH'ın haberine göre Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Bağlar Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı DİSKİ'deki son kıyımlarla birlikte işten çıkarılan işçi sayısının 876'ya ulaştığını söyledi. Kahraman, 'Freni patlamış kamyon gibi emekçilerin üstüne geliyorlar. 14 aydır yaptıkları tek icraat işçi çıkarıp işçi almak. İnsanların vebaline girmeye doymadılar. Her gün hak ve hukuktan söz edenler ne hak ne de hukuk tanıyor. Bu kadar zulüm ve emekçi düşmanlığı hiç bir dönemde görülmemiştir' diye konuştu.'EMEK.İYE BOL ZULÜM, YANDAŞA BOL ALIM'Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Arzu Tekin, Dem Partili belediyelerde emek ve emekçi düşmanlığının 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de devam ettiğini söyledi. Tekin, 'Haksız yere işten çıkarılan emekçilere ücretsiz hukuki destek başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Eylem çadırımız 330 gündür burada. Ekmekleri ellerimden alınan emekçiler yaz kış sıcak soğuk demeden direniyor, adalet arıyor. İnsanları haksız şekilde işten attıkları gibi mahkeme kararlarına da uymuyorlar. Emekçilerin alacaklarını ve sosyal haklarını ödemiyorlar. Bir yandan para yok diyorlar diğer yandan alım üstüne alım yapıyorlar. Ne emeğe ne emekçiye saygıları var. Bu yol yol değil. Bir an önce bu zulüm ve haksızlığa, adaletsizliğe son verin. Hak İş ve Hizmet İş ailesi olarak Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın talimatıyla başlattığımız eylem ve işçiler için vermiş olduğunuz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecek. Bu çadır tek bir şartla kalkar. O da tüm mağdur emekçilerin mağduriyetinin giderilmelidir' ifadelerini kullandı.BİR TARAFTA KIYIM DİĞER TARAFTA ALIMDEM Partili belediyelerde yeni işçi alımları da devam ediyor. 876 işçinin çıkarıldığı Diyarbakır'da işe alınanların sayısı 3 bine yaklaştı. Son olarak Büyükşehir Belediyesi, kamyon şoförü, halkla ilişkiler görevlisi, beden işçisi, formen, otobüs şoförü ve temizlik görevlilerinden oluşan 25 kişilik alım yapacağını ilan etti. Şartnamede KPSS ve mülakat gibi kriterler yer almaması ve 'uygun görülenler işe alınacak' denilmesi dikkat çekti.