Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı önermesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 177 bin lira, en yüksek 4 milyon 205 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 177 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.203,63 TL'den, çeyrek altın ise 6.983,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 24 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.202,41Satış 4.203,63Alış 6.830,00Satış 6.983,00Alış 13.660,00Satış 13.967,00Alış 27.236,00Satış 27.806,00Alış 3.357,37Satış 3.358,55