Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir vatandaşın, kendisini avukat olarak tanıtan kişi tarafından 208 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı.Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir ve Hatay'da 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.GÖZALTINA ALINAN 36 ŞAHISTAN 25'İ TUTUKLANDIOperasyonda suç örgütü lideri olduğu belirlenen 'Denge' lakaplı Ö.K. ile birlikte toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KARGO BİLGİLERİYLE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLERÖrgütün, cinsel içerikli ürün satışı yapan firmalar ve bu ürünleri taşıyan kargo şirketlerinden müştekilere ait kişisel bilgileri temin ettiği, daha sonra bu kişileri telefonla arayarak kendilerini savcı, avukat, icra memuru gibi tanıttıkları tespit edildi.Şüphelilerin, mağdurlara 'Aldığınız ürün eksik ya da iade edilmedi, hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyerek para talep ettikleri, ardından sahte banka dekontları ve BDDK evrakları göndererek dolandırıcılığı sürdürdükleri belirlendi.UYUŞTURUCU MADDE İLE KENDİNE BAĞLADIÖrgüt lideri Ö.K.'nin, dolandırıcılık faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerine 'prim' adı altında uyuşturucu madde vererek onları kendisine bağımlı hale getirdiği de ortaya çıktı.Operasyonda çağrı merkezi, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart, banka kartı, ruhsatsız silah ve sahte evraklar ele geçirildi.1,7 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDUMASAK ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, suçtan elde edilen yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.Bu kapsamda 5 araç, 2 ev, 402 banka hesabı ve 18 kripto para hesabı donduruldu