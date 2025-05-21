Beklenen karar çıktı: 5 Haziran’dan itibaren yasaklanacak

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riski, Bilecik'te yetkilileri harekete geçirdi.Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıya; Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.Komisyon üyeleri, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirleri detaylı şekilde ele aldı.Bilecik'te orman yangınlarına karşı alınan yeni kararlar doğrultusunda yaz aylarında önemli kısıtlamalar getirildi.Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, 5 Haziran 2025 - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelindeki tüm ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz piknik yapılması yasaklandı.Resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, mesire yerleri ve özel/girişimci işletmelerin kontrolündeki kır lokantalarında, gerekli yangın önlemlerini içeren eylem planlarının hazırlanarak mülki idareden izin alınması halinde saat 21.00'a kadar piknik yapılmasına izin verilecek.Yetkililer ayrıca, bu alanlarda havai fişek, maytap ve benzeri yangın riski taşıyan tüm yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımının tamamen yasaklandığını da duyurdu.