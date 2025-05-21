Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasalardaki belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 4.130,43 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yeni gelişmeler ve ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası karışık bir seyir izliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek 4 milyon 123 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.130,43 TL'den, çeyrek altın ise 6.822,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 21 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.130,08Satış 4.130,43Alış 6.752,00Satış 6.822,00Alış 13.505,00Satış 13.644,00Alış 26.928,00Satış 27.163,00Alış 3.305,43Satış 3.305,72