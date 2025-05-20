Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangına müdahalede bulunmak isterken aracın çarpığı polis memuru ise yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, 10.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi'ndeki, Oğuz Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyenin depo olarak kullanılan bölümünde strafor malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun dumanla birlikte çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen bir polis memuru, bölgede seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.