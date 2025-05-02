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Beyaz Gazete
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Survivor’da kritik eleme! Yarışmaya veda eden isim şaşırttı

Survivor All Star'da yine nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, Survivor hayallerine veda etmemek için kıyasıya mücadele etti. Poyraz ve Volkan’ın son ikiye kaldığı gecede, elenen isim belli oldu.

Ekleme: 2.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 2.05.2025 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Survivor’da kritik eleme! Yarışmaya veda eden isim şaşırttıSurvivor’da tansiyon giderek yükseliyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde bir eleme daha gerçekleşti.

Survivor’da kritik eleme! Yarışmaya veda eden isim şaşırttı

Şampiyonluk adayları yavaş yavaş belirlenirken, kimin adada sonuna kadar kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Survivor’da kritik eleme! Yarışmaya veda eden isim şaşırttı

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM POYRAZ OLDU
Düelloların ilk turunda Batuhan ile Volkan eşleşirken, Poyraz da Yusuf ile karşılaştı. İlk tur oyunlarının sonunda Batuhan ve Yusuf potadan çıkmayı başardı.

Survivor’da kritik eleme! Yarışmaya veda eden isim şaşırttı

Büyük finale adım adım yaklaşılan Survivor'da, son ikiye kalan Poyraz ve Volkan’ın mücadelesi büyük ses getirdi. Gecenin sonunda Survivor’a veda eden isim Poyraz oldu.