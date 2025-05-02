Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Hafta boyuncu sert bir düşüş yaşayan gram altın güne 4.034,97 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs 2025 altın fiyatları..

Yatırımcı ve vatandaşların güvenli liman varlıklardan olan altın bu hafta sert dalgalanmalar yaşadı. Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği sinyali ile altın fiyatları dibe vurdu.Serbest piyasada gram altın 4.035,79 TL'den, çeyrek altın ise 6.748,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 2 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.034,49Satış 4.034,97Alış 6.687,00Satış 6.748,00Alış 13.371,00Satış 13.494,00Alış 26.660,00Satış 26.886,00Alış 3.255,34Satış 3.255,81