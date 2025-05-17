Devlet Bahçeli'den yeni mesaj! 'Barış tek kanatlı bir kuş değildir'

PKK kendisini feshetti ve silahlarını da bıraktığını duyurdu.PKK'nın kendisini feshetmesini açıklamasının ardından da kritik bir eşik geçildi ve Türkiye'de terörsüz yeni bir dönem başladı.Terörsüz Türkiye'nin önemli aktörlerinden birisi de hiç şüphesiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.Bahçeli, dün bu sürece dair bir mesaj daha iletti.Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı Habertürk yayınına mesaj gönderdi.Program moderatörü Hülya Hökenek, MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Bahçeli adına gönderdiği mesajı okudu.Özdemir aracılığıyla gönderilen mesajda Bahçeli'nin ifadeleri şöyleydi;Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz.Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok.