Gemlik'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Denize girilecek yer kalmadı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin ediyor. Müsilaj nedeniyle 50 kilometrelik sahil şeridinde denize girilecek yer kalmadı.

Bursa'nın Gemlik Körfezi Gençali sahilinden Narlı sahiline kadar uzanan yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridinde denize girilecek yer kalmadı.Uzun zaman sonra yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor. Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.