Çin ve ABD'den tarife indirimi açıklaması

ABD ve Çin, İsviçre'de yapılan görüşmelerin ardından, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerine karşı başlayan ticaret gerilimini azaltmaya yönelik 'önemli bir ilerleme' sağlandığını açıkladı.Beyaz Saray detay vermeden iki ülke arasında gümrük vergilerini düşürmeye yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.Anlaşma ile birlikte ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145'lik gümrük vergisini yüzde 30'a indirirken, Çin de ABD ürünlerine koyduğu yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a çekti.NELER OLMUŞTU?Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.İSVİÇRE'DE GÖRÜŞÜLDÜTırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil edeceği bildirilmişti.