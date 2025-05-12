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Balıkesir'de arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü

Edremit ilçesinde arazi aracının şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ekleme: 12.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü
Çanakkale'den yola çıkarak Balıkesir'in Edremit ilçesine doğru seyreden arazi aracı, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yolda savrulan araç, Kalkım yolu üzerinde şarampole yuvarlanarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A., Çanakkale Yenice ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü

DAHA ÖNCEKİ KAZADA ENGELLİ KALMIŞTI

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Onur Yavaş'ın off road ile yakından ilgilendiği ve daha önce de Kaz Dağları'nda arazi aracı ile uçuruma düşerek yaralandığı ve bu kazada engelli kaldığı öğrenildi.