İBB’ye yolsuzluk operasyonunda 18 şüphelinin tutuklanma gerekçesi açıklandı: Milyarlarca liralık kamu zararı ve…

İBB'ye yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 48 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden 30'u tutuklama, 18'i ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, güvenlik Çağlar Türkmen'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.26 şüpheli ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest kaldı. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İSKİ Genel Başkanı Şafak Başa, Adem Şanlısoy ve iş adamı Rasim Kaya'ya ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Şüpheliler Begüm Çelikdelen, Sinan Akçiçek, Onur Soytürk, Ayhan Koç, Nurten Uğursoy, Murat Selvi, Tuğba Figenkaplan ve Ali Ayçiçek ise imza ve yurt dışı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan isimler ise Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Güvenlik Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş adamı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu oldu. Tutuklama gerekçesinde kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığı yer aldı.Savcılığın tutuklamaya sevk gerekçeleri ortaya çıktı; Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki ve Murat Ongun'un yöneticisi olan suç örgütüne üyelik ettikleri iddia edilen şüpheliler; Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirdiği, ve Geçek'in birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı anlatıldı. Geçek'in yöneticilik yaptığı dönemlere ilişkin birçok usulsüz eyleminin bulunduğu ileri sürülen yazıda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak ettiği, örgüt hiyerarşisinde bulunarak eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyetinin bulunduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu iddia edildi.Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün ise Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı ve konuyu soruşturma dosyasında şüpheliler arasında yer alan Süleyman Atik'e yönlendirdiğine vurgu yapıldı. Talebini kabul etmeyen şikayetçiler hakkında idare yaptırım uyguladığı iddia edilen Akyüz'ün dosyada beyanları yer alan bazı müteahhitlerden de benzer şekilde talepleri olduğu kaydedildi. İmar konusunda sahip olduğu yetkileri kullanarak maddi menfaat talep ettiği ileri sürülen Ali Rıza Akyüz'ün bu irtikap suçunu işlediği belirtildi.Otel güvenlik kameralarını bantlayan İmamoğlu'nun koruma ekibinde görevli Çağlar Türkmen'in de, kamuoyuna yansıyan otel görüntülerinde şüphelinin gizli toplantıların kayıtlarını engellemek için kameraları kapattığı, yine arama yapılan adreslerde kameraların kayıt cihazlarını söktüğü ve hard diskleri ortadan kaldırdığı belirtildi. Türkmen'in gizli toplantılara ve örgütün işleyiş şekline vakıf olduğu ileri sürülürken bu konuda gizlilik kuralarına riayet ettiği saptandı.Engin Ulusoy, Nazan Başelli ve Hakan Aplak'ın zabıtada görev aldıkları dönemde söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı, diğer şüphelilere ait firmaların usulsüz işgal ettiği reklam mecralarına göz yumarak milyarlarca lira kamu zararına uğrattığı aktarıldı. Dönemin İBB ihale komisyon üyesi Ramazan Gülten ve ihale satın alma işleri müdürü Gökhan Köseoğlu'nun firmaların haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğunun bulunduğu kararda yer aldı.Hakan Karaköse'nin ise Dijital Deneyim Müzesi'ne ilişkin yapılan usulsüz mal ve hizmet alımları döneminde reklam müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, adrese teslim ihale ve usulsüz doğrudan alım evrakı düzenlenmesinde etkin rol oynadığı anlatıldı. Şüpheli Mete Mağden'in de sahibi olduğu firma aracılığıyla İBB'nin iştiraklerinden birçok usulsüz ihale aldığı, dosya kapsamında şüpheli bulunan ve firari konumda olan Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle birçok ihalede yan teklif şeklinde belgeler verdiği aktarıldı.Şüpheli Cevat Kaya'nın ise Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi olduğu, akrabalık bağlarından kaynaklı olarak belediye ve iştiraklerinde işleri bulunan kişilerin işlerini çözmeye, alacaklarını almaya aracı olduğu vurgulandı.Yine belediyenin imkanlarını kendi lehine kullanmak için belediye görevlileriyle iletişime geçtiği, bu kişilerin Ekrem İmamoğlu'nun en yakınında bulunan Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç olduğu, buna ilişkin şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede Ertan Yıldız ile mesajlaştığı, Ertan'a 'Üstte attığım yeri balıkçı yapalım, bana bir arkadaşım gönderdi, biz yapalım burayı mümkün olursa başkan' şeklinde mesaj attığı, danışman 'Tonguç ile Eyüp Belediyesi'nde bir gelişme olmadı, başkan hala imzalamadı, bir beklentileri var galiba ama bu ürün et ve mamulleri. Parke taşı ya da çiçek bahçesi değil, yapamayacaklarsa bilmek istiyorum' şeklinde mesaj attığı, Murat Ongun'a idare mahkemesine ait bir karar atarak 'Başkan kontratlarını yenilesinler devam etsinler mümkünse, herhangi bir talep varsa onu karşılatırım, haber bekliyorum' yazdığı, böylece nüfuz kullandığı ve rüşvet teklif ettiğine dair somut delil bulunduğu aktarıldı.Şüpheli Rasim Kaya'nın belediyenin çeşitli iştiraklerinde ve birimlerinde araç ihalelerini alan firma olduğu, şüphelinin aldığı ihalelerde usulsüzlüklerin bulunduğu ve ihaleye fesat karıştırdığı öne sürüldü. Şüpheli Ali Çiçek'in ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde emlak yönetimi daire başkanı olarak görev yaptığı, milyarlarca Türk lirası kamu zararında ve suç örgütünün haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğunun bulunduğu aktarıldı.