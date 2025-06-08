Los Angeles savaş alanına döndü: Ordu sokağa indi! ‘ABD’ye karşı isyan’

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Los Angeles kentinin dört bir yanındaki iş yerlerinde bulunan göçmenlere yönelik gözaltı operasyonu düzenlemişti.ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDIABD medyası, operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.SOKAKLAR KARIŞTIGöçmenlere yönelik operasyon, sokakları da karıştırdı. Operasyona tepki gösteren protestocular, federal mahkeme binasının ve gözaltı merkezinin dışında toplandı.Sokaklarda bazı protestocular memurlara beton parçaları fırlattı, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.'ABD'YE KARŞI İSYAN'ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller protestoları 'ABD'ye karşı bir isyan' olarak nitelendirdi ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etti.ORDU OLAYLARA MÜDAHALE EDECEKŞiddet olaylarının büyümesi üzerine Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan ise Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.'ŞİDDET YANLISI KİŞİLER AJANLARA SALDIRDI'Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de protestocular ile güvenlik güçlerinin yoğun çatışmasına sahne olan Los Angeles'taki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Leavitt, 'Son günlerde, şiddet yanlısı kişiler Los Angeles'ta sınır dışı etme operasyonları yürüten ICE memurlarına ve federal kolluk kuvvetleri ajanlarına saldırdı' dedi.ULUSAL MUHAFIZLAR KENTE KONUŞLANDIYaşanan gelişmeler üzerine Trump'ın duruma doğrudan müdahale ettiğini söyleyen Leavitt, Trump'ın imzaladığı Başkanlık Muhtırası ile Los Angeles'a 2 bin Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını duyurdu.Karoline Leavitt, 'Bu nedenle Trump, büyümesine izin verilen kanunsuzluğa çözüm bulmak için 2 bin Ulusal Muhafız konuşlandıran bir Başkanlık Muhtırası imzaladı' dedi.Sınır dışı etme operasyonlarının, mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için kritik öneme sahip olduğunu belirten Leavitt, 'Bu operasyonlar, yasa dışı suçluların ABD'ye girmesini durdurmak ve tersine çevirmek için olmazsa olmazdır' şeklinde konuştu.FEDERAL YÖNETİMLE EYALET ARASINDA GERİLİMAçıklamasında California'daki yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan Leavitt, Demokrat yönetimin yaşanan olaylar karşısında yetersiz kaldığını belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü, 'Bu şiddetin ardından, California'nın beceriksiz Demokrat liderleri vatandaşlarını koruma sorumluluklarından tamamen vazgeçtiler' ifadelerini kullandı.'SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ'Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt açıklamasında, 'Trump yönetimi, özellikle bu şiddet işlerini yapmaya çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olduğunda, suç davranışı ve şiddete karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir' diye konuştu.Suça karışan kişilerin yargı önüne çıkarılacağını vurgulayan Leavitt, 'Bu suçlular tutuklanacak ve hızla adalete teslim edilecektir. Başkomutan, ABD yasalarının tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır' dedi.PROTESTOCULARIN MASKE TAKMASI YASAKLANACAKTrump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.Gösterilerde Ulusal Muhafızların 'harika bir iş çıkardığını' belirten Trump 'Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?' ifadelerini kullandı.YEREL YÖNETİMLERE YÜKLENDİTrump, California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı görevlerini yerine getirememekle suçlayarak 'Kışkırtıcılar ve genellikle para alan provokatörler tarafından düzenlenen bu radikal sol protestolar tolere edilmeyecektir.' ifadesine yer verdi.Cumhuriyetçi yönetim, Newsom'un itirazlarına rağmen Ulusal Muhafızları kente konuşlandırdı.Demokrat Partili Newsom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bunun 'kasıtlı olarak kışkırtıcı olduğunu ve yalnızca gerginliği tırmandıracağını' bildirdi.