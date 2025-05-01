Birgün Hulusi Akar'ı hedef aldı: Nevşehir Valiliğinden o iddialara yalanlama!

Birgün, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. 'Nevşehir Valiliği’nin, kenti ziyaret eden AKP Milletvekili Hulusi Akar'ın koruma ekibinin 88 bin TL’lik yemek faturasını ödediği ortaya çıktı' şeklinde yalan ifadelere yer verdi. Valilik konuyla ilgili gerçeği açıkladı ve, "Bahsi geçen iddialar gerçek dışı olup, Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır." dedi.

CHP yandaşı Birgün iftira dolu bir haberle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Nevşehir Valiliği konuyla ilgili gerçekleri açıkladı.Birgün, "Nevşehir Valiliği'nin, kenti ziyaret eden AKP Milletvekili Hulusi Akar'ın koruma ekibinin 88 bin TL'lik yemek faturasını ödediği ortaya çıktı. Ayrıca, Akar'ın ziyareti için 16 bin 600 TL'ye iki araç kiralandığı da anlaşıldı." şeklinde yalan ifadelere yer verdi."Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın 28 Şubat 2025 tarihinde Nevşehir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Valiliğimiz tarafından "88 bin TL tutarında yemek harcaması yapıldığı" yönünde çıkan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar anılan tarihte ilimizde Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" panelinde konuşma yapmış, Valiliğimize makam ziyareti yaparak aynı gün akşam Nevşehir Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılmış ve sonrasında ilimizden ayrılmıştır.Bahsi geçen iddialar gerçek dışı olup, Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır"