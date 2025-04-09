İstanbul'da taksici kavga ettiği öğrencinin yurdunu sopalarla bastı
Avcılar’da bir öğrenci ile taksi şoförü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, öğrencinin kaldığı yurda kadar uzandı. Ellerinde sopalarla yurda gelen onlarca taksici, öğrencilerle karşı karşıya geldi.
İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir öğrenci annesi ve kardeşiyle birlikte taksiye bindi.
Öğrencinin şoför ile yolculuk esnasında yaşadığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yurt önüne gelindiğinde olay daha da büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi.
Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksi şoförüne saldırdı.
ONLARCA TAKSİCİ YURDA SOPALARLA GELDİ
Kısa sürede toplanan onlarca taksici, sopalarla öğrencinin kaldığı yurdu bastı.
Yaşanan arbedeyi yurt güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı.
Taraflar arasındaki kavga ve yurt önündeki gerginlik anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öğrencinin şoför ile yolculuk esnasında yaşadığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yurt önüne gelindiğinde olay daha da büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi.
Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksi şoförüne saldırdı.
ONLARCA TAKSİCİ YURDA SOPALARLA GELDİ
Kısa sürede toplanan onlarca taksici, sopalarla öğrencinin kaldığı yurdu bastı.
Yaşanan arbedeyi yurt güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı.
Taraflar arasındaki kavga ve yurt önündeki gerginlik anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.