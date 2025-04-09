İBB'de yeni skandal ortaya çıktı! Olağanüstü hal kılıfıyla usulsüz ihale

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı.560 milyarlık vurgun yaptığı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasının üzerinden daha 1 gün geçmeden İBB yeni bir ihale skandalına daha karıştığı ortaya çıktı.Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki rant ağı gözaltındayken İBB'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 20 Martta GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon şirketi ile 'Çözüm merkezi işletim hizmet alım işi' adı altında 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı.İBB tarafından yapılan ihaleye sadece GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Şirketinin çağrıldığı, pazarlık usulüyle ihalenin verildiği görüldü.İhalenin Kamu İhale Kanunu'nun 217b maddesinde düzenlenen olağanüstü hal durumlarına sokulması dikkat çekti.DOĞAL AFET MADDESİNDEN...Pazarlık usulüyle ihale yapabilmenin kanunen önünü açan söz konusu 21 maddenin b fıkrasında şöyle deniyor:'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.'