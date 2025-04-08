Kars'ta yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde zehir tacirlerine yönelik bir çalışma başlattı.Çalışma kapsamında şüpheli bir depo fark edildi.Yapılan istihbari çalışmaların sonlanmasıyla ekipler depoya baskın düzenledi.Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 80,86 gram bonzai, 2 şişe içerisinde seyreltilmiş bonzai ham maddesi, 1 içerisinde bonzai kalıntısı bulunan tabaka, 3 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan sıvı madde ve 1 spreylemede kullanılan şişe ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak şüpheli E.A. (30) ve Ü.K. (25) gözaltına alındıçİl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelileri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.