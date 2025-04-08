Instagram'a yasak geliyor! O yaş sınırındakiler giremeyecek...

Amerikan teknoloji devi Meta, genç kullanıcıların dijital güvenliğini ön planda tutarak Instagram'daki 'Genç Hesaplar' (Teen Accounts) uygulamasında önemli güncellemelere imza attı.Yapılan duyuruya göre, artık 16 yaşın altındaki kullanıcılar, ebeveynlerinden onay almadıkları sürece Instagram üzerinden canlı yayın açamayacak. Ayrıca, özel mesajlar bölümünde uygulanan 'otomatik bulanıklaştırma' filtresi de bu yaş grubundaki kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak.FACEBOOK VE MESSENGER'A DA ENTEGRE EDİLECEKMeta, bu güvenlik önlemlerini sadece Instagram'la sınırlı tutmayarak, Genç Hesaplar uygulamasını önümüzdeki dönemde Facebook ve Messenger platformlarına da entegre etmeyi planladığını açıkladı.Yeni özelliklerin ilk olarak önümüzdeki birkaç ay içinde ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'da test edileceği belirtildi.Hatırlanacağı üzere, Meta çatısı altındaki Instagram, Eylül 2024'te gençlerin sosyal medyada daha güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla 'Genç Hesaplar' uygulamasını duyurmuştu. Bu son hamleyle şirket, dijital ortamda gençleri zararlı içeriklerden koruma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.