Apple’dan 2027 Atağı: Katlanabilir iPhone...

Apple, iPhone'un 2007'deki doğumunun 20. yılına denk gelen 2027'de, şimdiye kadarki en büyük dönüşüm adımlarını atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, şirketin gelecek vizyonunun merkezinde katlanabilir iPhone, yeni nesil yapay zekâ teknolojileri, akıllı gözlükler ve robotik ürünler yer alacak. Katlanabilir iPhone, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı teknolojinin nihai ürünü olacak. Cihazda, neredeyse görünmeyen bir katlama çizgisi ve tamamen düz bir ekran deneyimi sunulacak. Katlanabilir modelin ardından, ekran altı kameraya sahip ve çerçevesiz iPhone'lar da yolda.Apple, yapay zekâ tarafında da büyük oynamaya hazırlanıyor. Kendi sunucuları için özel geliştirilen yapay zekâ çipleriyle birlikte, Siri tamamen baştan inşa edilecek. Yeni Siri, büyük dil modellerine dayalı altyapısıyla daha doğal konuşacak, daha hızlı tepki verecek ve çok yönlü bir dijital asistan haline gelecek. Bu büyük dönüşümün de 2027'de katlanabilir iPhone ile eşzamanlı sunulması planlanıyor.2027'de sahne alacak bir diğer yenilik ise Apple'ın akıllı gözlüğü olacak. Şirketin, Meta'nın benzer ürünlerine rakip olarak geliştirdiği bu modelde; mikrofon, kamera, hoparlör ve yapay zekâ destekli çevresel analiz özellikleri bulunacak. Aynı zamanda kameralı yeni nesil AirPods ve gelişmiş Apple Watch prototiplerinin test sürecine geçileceği de belirtiliyor.Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Apple'ın sessiz sedasız masaüstü robot geliştirdiği bilgisi de sızdı. Yapay zekâ destekli bu robotik cihazın, ev içi dijital asistan deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıması bekleniyor.