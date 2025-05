Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, Beyaz TV'de yayınlanan “Daha Neler” programında gazeteci ve YouTuber Fatih Altaylı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın baskıları nedeniyle üniversiteden ayrıldığını belirten Oytun Erbaş, yaşanan süreci detaylarıyla anlattı.Canlı yayında konuşan Oytun Erbaş, Fatih Altaylı'nın üniversite yönetimini doğrudan arayarak kendisinin işten çıkarılmasını istediğini ileri sürdü:“Benim için üniversiteyi aradı ve ‘Atın onu üniversiteden' dedi. Üniversite bana, ‘Biz seni işten çıkartmak zorundayız. Fatih Altaylı istiyor' dedi. Ve ben üniversiteden ayrıldım. Laboratuvarlar çöp halinde kaldı. 10 milyonluk yatırımı çöp etti Fatih Altaylı.”Erbaş, Fatih Altaylı'nın medya gücünü kişisel kazanç için kullandığını öne sürerek sert eleştirilerde bulundu:“Ulan her çıktığından para alıyor lan onlar. Her türlü reklam alıyorlar her yerden. Her yerden. İstediğini çıkarıyor, istediğini kötü davrandırıyor, istediğinden para alıp istediğini güzel gösteriyor.”Oytun Erbaş, kadın cinayetleri ve tacizlerin sorumlusu olarak Fatih Altaylı gibileri göstererek, 'Bu adamlar beka sorunudur' dedi.“Türkiye'de kadın ölümlerinin, tacizlerinin sorumlusu Fatih Altaylı gibilerdir. Bu tür adamlar bu ülkenin beka sorunudur.”Erbaş, kendisine yönelik olası bir saldırı olursu bunun sorumlusunun Fatih Altaylı olacağını söyledi:“Bana bir terör saldırısı olursa, bunun tek sorumlusu Fatih Altaylı'dır.”