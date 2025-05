Dünya Türkiye'yi takip etti! Tarihi zirvelerde tarihi kararlar alındı

Son yıllarda küresel meselelerin diplomasiyle çözüm adresi haline gelen Türkiye dün yine tarihi toplantılara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için bir araya gelen 4 heyet, 3'lü formatta görüşmeler yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez buluşturan üçlü toplantıların ilki Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığını yaptığı toplantılara MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.Fidan, 'Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gelinen aşamada iki yol var. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine iradeleriyle karar verecek. En başından beri savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Türkiye, barış için her daim yanınızda olacaktır. Dünya barışı için önemli bir gündü. Her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz' dedi.KREMLIN Sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, 'Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor' dedi. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temaslara ilişkin konuşan Peskov, 'Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor' açıklamasını yaptı. İstanbul'daki Rus heyetinin Putin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Peskov, 'Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya- Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz' dedi. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda 'Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum' dedi.Bağımsız düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nün Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre, Türkiye 252 diplomatik temsilcilikle Çin ve ABD'nin ardından dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Bu sıralamada Çin 274, ABD ise 271 misyonla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin bu yükselişi, Japonya ve Fransa gibi geleneksel diplomatik güçleri geride bırakmasını sağladı . 2017'den bu yana 24 yeni temsilcilik açan Ankara, özellikle Ortadoğu ve Afrika'daki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel güç dengelerinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı 'yepyeni bir denklem' kurulduğunu vurguladı. Türkiye'nin diplomatik ağı, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda stratejik olarak da önem taşıyor. Türkiye, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolü üstlenerek ve Suriye'deki gelişmelerde aktif bir aktör olarak uluslararası etkisini artırdı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri için mesajını Arnavutluk'ta katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu'ndan verdi: 'Ukrayna'da silahların susması ve barış zeminin oluşturulması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabaların her birine katkı sağlıyoruz. Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında önemli fırsat penceresi aralandı. Bunun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye, bu süreçte üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir.'İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinski, 'Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek' dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından ilk müjdeyi verdi. Umerov, 'Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık' diye konuştu.Rus heyetinin başkanı Vladimir MedinskiUkrayna Savunma Bakanı Rüstem UmerovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski'nin başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer hazır bulundu. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kislitsiya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovski ve yetkililer yer aldı. Rus ve Ukrayna heyetlerinde bulunan isimlerin tokalaşmadığı, sadece selamlaştığı bilgisine ulaşıldı.Kritik zirveyi dünya canlı yayınlarla takip etti. Heyetlerin giriş yapacağı kapının önünde dünyanın dört köşesinden gelen yüzlerce basın mensubu adeta nöbet tuttu. Yerli ve yabancı basın mensupları müzakerelerden en ufak bir detaya ulaşmaya çalışarak canlı bağlantılarla izleyicilerine gelişmeleri anbean aktardı. Foto muhabirleri, televizyon kameraları ve ellerinde mikrofonlarla birçok basın emekçisi gün boyunca içeriden çıkacak bir haberi bekledi. Dünya medyası, tarihi Dolmabahçe görüşmeleri öncesi Ortadoğu'nun geleceğinden Avrupa'nın güvenlik mimarisine ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine kadar pek çok önemli meselede Türkiye'nin kritik konumunu inceleyen analizler yayımladı.İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı Nükleer Anlaşma Toplantısı da İstanbul'da yapıldı. İran Başkonsolosluğu'nda yapılan görüşme sonrası 'Diplomasiyi en iyi şekilde sürdürme kararlılığındayız' açıklaması yapıldı.İstanbul'daki heyetler arasındaki müzakereleri yakından takip etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önüne gelen Japon barış elçisi olarak tanınan aktivist Junsei Tarasava anlaşma sağlanması için Budist ritüellerle dua etti. 74 yaşındaki Tarasava'nın geleneksel Japon enstrümanıyla yaptığı ayin çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.