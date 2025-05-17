Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 2 ürünün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürünü daha ekledi. Güvensiz olduğu tespit edilen bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli hem yasaklandı hem de piyasadan toplatılacak.Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bazı ürünlerin insan sağlığına zarar verebileceği veya tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Son güncellemede iki ürün dikkat çekti.Oda Kokusunda Etiket Uyarısı EksikliğiGÜBİS'e eklenen ürünlerden biri "Bella Maison" markasına ait "Black Oud" isimli oda kokusu oldu. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut stokların toplatılması kararlaştırıldı.Ürünün güvensizlik nedeni olarak, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" gereğince ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması gösterildi.Listede yer alan diğer ürün ise "Duux" marka bebek kangurusu. Bu ürünün de bağlama sisteminde güvenlik riski tespit edildiği açıklandı. Bakanlık, yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle bu ürünün de satışını yasakladı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verdi.