trafikte yol kesen sürücüler yandı! Hapis cezası geliyor

Yeni yargı paketinin hazırlıkları son sürat devam ederken trafik magandaları, şehir eşkıyaları bundan böyle istediği gibi hareket edemeyecek.Yeni yasalara göre; düğün, nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açan ve trafikte yol kesen sürücülere hapis cezaları geliyor.Yeni yargı paketiyle trafikte yol kesmek de müstakil suç sayılacak ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananan sürcülerin cezası artırılacak. Alkol veya madde etkisinde araç kullanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.Söz konusu pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili de önemli bir düzenleme de hedefleniyor.Bundan böyle çocuk hükümlülerin cezalarının infazına eğitimevleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak.İçinde bulunduğumuz sistemde suça sürüklenen çocukların infazı açık cezaevlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca çocuklar okula giderek eğitim hayatına devam edebiliyor. Yeni yargı paketi bu şekilde yasalaşırsa suçlu olan çocuklar sadece hapishaneden yalnızca açıköğretim ile eğitim alabilecek.Yeni yargı paketinde ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme suçunun hapis cezası bir yıldan 5 yıla kadar olacak. Bundan böyle kurusıkı silahlar da suç kapsamına alınacak. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi duurmunda verilecek ceza artacak.Ayrıca kasten yaralama, sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılacak.Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemenin unsur ve cezalarının yeniden belirlenecek. Ayrıca, örgüt kurmak ve yönetmek ile örgüt üyeliği suçunun cezası da artırılacak.