CHP'li belediyeler satmaya doyamıyor! Bayındır 4 zeytinliğini daha satıyor...

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerin satış kervanına CHP'li Bayındır Belediyesi de eklendi. Bu güne kadar mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı satan CHP'li Bayındır Belediyesi bu sefer de ilçe sınırları içindeki 4 zeytinliği satışa çıkardı. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 4 zeytinlik toplamda 43 milyon 560 bin 22 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.Bayındır Belediyesi tarafından satışa konulan 4 zeytin bahçesi de Ergenli Mahallesi'nde yer alıyor. Ergenli Mahallesi'ndeki zeytin bahçeleri sırasıyla; 17 bin 355,50 m2, 18 bin 649,92 m2, 19 bin 925,24 m2 ve 21 bin 067,87 m2 alana sahip. 17 bin 355,50 m2 alana sahip zeytin bahçesi için belirlenen muhammen bedel 10 milyon TL. 21 bin 067,87 m2 alana sahip zeytin bahçesi için belirlenen muhammen bedel ise 12 milyon TL olarak dikkat çekiyor.Söz konusu 4 zeytin bahçesinin de satışları için gerçekleştirilecek olan ihale, 27 Mayıs Salı günü Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapılacak. 'Açık teklif usulü' ile yapılacak olan ihale saat 13.30'da başlayıp 17.00'da sona erecek. Satışlardan Bayındır Belediyesinin kasasına 43.5 milyon liralık kaynak aktarılacak.