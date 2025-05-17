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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 7 üniversiteye rektör atandı. İşte atanan rektörlerin isimleri ve görevlendirildikleri üniversitelerin listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...
Ekleme: 17.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar 17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, seçildi.

Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet Akkaya,

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mutlu Türkmen,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mevlüt Karataş,

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ekrem Gürel,

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ersin Göse,

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ÜniversitelerarasıKurulca seçilen Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Öte yandan yayımlanan kara göre, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.