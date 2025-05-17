Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 7 üniversiteye rektör atandı. İşte atanan rektörlerin isimleri ve görevlendirildikleri üniversitelerin listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar 17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu, seçildi.Kapadokya Alan Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Kültür ve turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet Akkaya,Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mutlu Türkmen,Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mevlüt Karataş,Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ekrem Gürel,İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ersin Göse,İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.Ayrıca Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ÜniversitelerarasıKurulca seçilen Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.Öte yandan yayımlanan kara göre, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı.