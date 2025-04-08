Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 50 bin 810'a yükseldi

İsrail, ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 58 can kaybının kayıtlara geçtiği, 213 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 449'a, yaralı sayısının ise 3 bin 647'ye yükseldiği ifade edildi.Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri toplam can kaybı 50 bin 810'a, yaralı sayısı 115 bin 688'e ulaştı.Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in dün sabah bir çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur'un hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 211'e yükseldiği kaydedildi.