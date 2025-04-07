Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Erzincan Havaalanı Kavşağı’nda otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaza anında aracından savrularak ağır yaralandı.
Erzincan'da kent merkezinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.
Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kontrolden çıkan motosiklet, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.
Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.