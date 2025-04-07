Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Erzincan'da kent merkezinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan motosiklet, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.