Ulaşımda mega kabus! İki metrobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yaşandı. Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.