Bakan Yerlikaya’dan Çevik Kuvvet’e destek ziyareti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevli polislerle bir araya geldi. Yerlikaya, polislere hitaben yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, 'Sizler sadece bir mesleği değil, bir inancı ve adanmışlığı da temsil ediyorsunuz' dedi.Yerlikaya, Çevik Kuvvet polislerini 'Devletimizin vakarını, milletimizin güvenini taşıyan sarsılmaz bir irade' sözleriyle tanımladı. Polis teşkilatının cesaretin, sabrın ve kararlılığın vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' sözlerini hatırlattı.Konuşmasında polisin tarihsel sorumluluğuna ve görev bilincine dikkat çeken Yerlikaya, 'Sizler, tam 180 yıldır aziz milletimizin birliğine ve beraberliğine göz dikenlere karşı en ön safta yer aldınız. Bozguncuların planlarını bir bir bozdunuz' ifadelerini kullandı.Son dönemde yaşanan sokak olaylarına da değinen Bakan Yerlikaya, gençleri provoke etmek isteyen kesimlerin karanlık planlarının Çevik Kuvvet'in sabırlı ve kararlı tutumuyla boşa çıkarıldığını belirtti. 'Sokak çağrıları yapanlar, milli ve manevi değerlerimize saldıranlar sizlerin dirayeti sayesinde emellerine ulaşamadı' dedi.Polise yönelik bazı çevrelerce yürütülen karalama kampanyalarına da sert tepki gösteren Yerlikaya, 'İşkence iftiraları kadar alçakça suçlamalara dahi şahit olduk. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Asla müsaade etmeyeceğiz' diye konuştu.Bakan Yerlikaya, konuşmasının sonunda polise olan güvenin sarsılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, 'Türk polisi, milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin kabusudur' ifadelerini kullandı. Yerlikaya, tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek, 'Allah sizleri her türlü kazadan ve musibetten korusun' dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak bu dönemi 'Huzurun Yüzyılı' yapma azmiyle kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.