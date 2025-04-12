Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi! Personelin parasını ödeyemediler

Üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi. Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:"Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."Ancak belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gecikmenin asıl sebebinin idari tatilden ziyade nakit akışı sorunu olduğu öğrenildi.AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle eleştirdi:"Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!"Türkmen'in paylaşımı, Üsküdar Belediyesi'nin yönetim performansına yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.Maaş ödeme krizi yalnızca Üsküdar Belediyesi ile sınırlı değil. Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi'nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15'inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.